A partir de segunda-feira (3), passageiros de Curitiba poderão comprar créditos do sistema de transporte coletivo em mais oito terminais. As máquinas de venda de créditos, instaladas desde setembro de 2019 nos terminais Santa Cândida e Pinheirinho, chegam agora também aos terminais do Barreirinha, Cabral, Bairro Alto, Santa Felicidade, Campo Comprido, CIC, Capão da Imbuia e Carmo.

Além das máquinas dos terminais, os passageiros podem adquirir seus créditos pelos aplicativos Recarga Pay, Qiwi e Curitiba App, e em mais de 30 bancas credenciadas.

De acordo com o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), empresa que gerencia o sistema de transporte coletivo da cidade, Ogeny Pedro Maia Neto, o acesso às máquinas facilita a vida do usuário, pois a recarga feita nos terminais disponibiliza o crédito de forma imediata no cartão dos passageiros.