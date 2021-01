O tempo deve ficar abafado em todo o Paraná nesta terça-feira (5). Por conta dessa condição, a previsão do Simepar é de que tenhamos um dia típico de verão na maior parte do Estado, com temperaturas acima ou próximo dos 30ºC em várias cidades. Há, inclusive, alerta amarelo de temporal para a faixa oeste do Paraná, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

publicidade

+Leia mais! Veranistas produziram mais lixo no litoral do Paraná no fim de ano, mesmo com pandemia

Em Curitiba, por exemplo, os termômetros devem ficar entre 17 e 30ºC. A maior temperatura do Paraná nesta terça-feira deve ser registrada em Paranavaí e em Paranaguá, onde o calor pode chegar aos 31ºC.

Conforme o Simepar, a condição de um dia abafado e típico do verão faz com que, na maioria das regiões, as chuvas também estejam presentes. As precipitações ocorrem a partir da tarde, com condições para tempestades.

Foto: Lucas Sarzi.

No litoral paranaense, o tempo deve seguir o padrão dos últimos dias: embora o clima quente, há possibilidade de chuva a qualquer momento, já que o céu ainda fica com muitas nuvens e com pouca variação das temperaturas. Em Matinhos, por exemplo, os termômetros variam de 23 a 29ºC.

Chuva com tempestade

publicidade

Entre quarta e sexta-feira o tempo fica mais instável em todo o Paraná. Isso acontece porque, além do tempo abafado, uma massa de ar mais instável se aproxima e traz consigo o risco de tempestades. A previsão do Simepar é de que tenhamos grandes volumes de chuva em algumas regiões.