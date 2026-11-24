Em muitas imagens astronômicas, estrelas, galáxias distantes e quasares (núcleos brilhantes de galáxias) aparecem como pontos luminosos, difíceis de distinguir apenas pela aparência. Para identificá-los, os pesquisadores analisam como a radiação recebida se distribui em diferentes comprimentos de onda. Esse trabalho, que exige observações e análises especializadas, pode ser demorado demais diante do enorme volume de informações produzido pelos novos levantamentos do céu. Uma equipe internacional, liderada por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) apoiados pela FAPESP, desenvolveu um método que utiliza inteligência artificial (IA) para tornar mais rápida, confiável e escalável a classificação desses objetos.

O estudo, que tem como primeiro autor Daniel López-Cano, pós-doutorando do Instituto de Física da USP (IF-USP), combina dados produzidos a partir de simulações com observações reais. A estratégia procura superar diferenças entre esses dois conjuntos e classifica as fontes em quatro grupos: estrelas, galáxias, quasares com baixo desvio para o vermelho (não tão distantes) e quasares com alto desvio para o vermelho (muito distantes).

Vale lembrar que “desvio para o vermelho” (redshift), tradicionalmente representado pela letra z, é o deslocamento da luz para comprimentos de onda maiores devido à expansão do Universo: quanto maior o valor de z, mais distante está o objeto e mais antiga é a época em que emitiu a luz que observamos. Os ganhos mais expressivos proporcionados pelo novo método ocorrem justamente na identificação de quasares distantes, objetos fundamentais para investigar a formação, evolução e estrutura do Universo.

Os resultados foram publicados no periódico The Astrophysical Journal, tendo como segundo autor Luis Raul Weber Abramo, professor do IF-USP e supervisor do pós-doutorado de López-Cano.

“Nos grandes levantamentos astronômicos, temos volumes cada vez maiores de dados. A inteligência artificial permite classificar os objetos de maneira muito mais rápida e confiável. O objetivo é produzir catálogos que possam orientar observações posteriores, realizadas com instrumentos especializados”, diz López-Cano.

O uso de IA para classificar fontes do levantamento astronômico Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey (J-PAS) não é novo. Mas sua implementação não é tão simples assim. O avanço enfrenta uma dificuldade recorrente na utilização de inteligência artificial em astronomia. Os algoritmos precisam ser treinados com grandes quantidades de dados cuja classificação já seja conhecida. Simulações computacionais permitem produzir esses conjuntos em abundância. Porém, por mais sofisticadas que sejam, não reproduzem perfeitamente as condições das observações reais.

Diferenças na sensibilidade dos instrumentos, na calibração dos equipamentos, nos ruídos das medições e nas próprias características dos objetos observados fazem com que um algoritmo treinado com dados simulados possa apresentar desempenho inferior quando aplicado aos registros reais de um telescópio. Na linguagem da inteligência artificial, esse problema é conhecido como domain shift, ou mudança de domínio: os dados utilizados no treinamento apresentam características estatísticas diferentes daquelas encontradas na aplicação efetiva do modelo.

A solução proposta pelos pesquisadores foi realizar o treinamento em duas etapas. Primeiro, o algoritmo aprende a distinguir estrelas, galáxias e quasares utilizando uma grande quantidade de dados produzidos por simulações computacionais. Depois, apenas a parte da rede que transforma os dados de entrada em uma representação interna é reajustada com um conjunto muito menor de observações reais, enquanto as chamadas “fronteiras de decisão”, aprendidas com as simulações, permanecem fixas. Assim, o sistema aprende a “traduzir” os dados reais para a mesma linguagem das simulações, compensando as diferenças entre eles. Essa estratégia é conhecida como “adaptação semissupervisionada de domínio”.

Um Universo observado em 56 cores

A pesquisa utilizou dados da primeira divulgação pública (Early Data Release) do J-PAS, levantamento astronômico internacional concebido para estudar a distribuição de galáxias e a expansão do Universo. Realizado no Observatório Astrofísico de Javalambre (situado no Pico del Buitre, a 1.957 metros de altitude, na região de Aragão, na Espanha), o levantamento utiliza um conjunto de 56 filtros fotométricos, majoritariamente de banda estreita, para registrar a luminosidade de cada fonte em diferentes faixas do espectro eletromagnético.

O resultado é uma espécie de assinatura luminosa, que contém informações sobre as características físicas dos objetos observados. Embora não substitua integralmente a espectroscopia convencional, o sistema fornece informações espectrais muito mais detalhadas do que aquelas obtidas pela fotografia astronômica tradicional, realizada com poucos filtros de banda larga.

“A luz emitida depende do tipo de objeto. É por meio das características específicas da luz que conseguimos diferenciar estrelas, galáxias e quasares. No caso das estrelas, o espectro depende, entre outros fatores, da temperatura e da composição química. Já as galáxias combinam a contribuição de numerosas estrelas com os efeitos do gás e da poeira interestelares. Nos quasares, acrescenta-se a intensa emissão associada à atividade do núcleo galáctico, constituído por um buraco negro supermassivo circundado pelo disco de acreção”, explica López-Cano.

A interpretação predominante entre astrofísicos e cosmólogos é a de que os quasares sejam núcleos extremamente luminosos de galáxias, mais abundantes no Universo jovem, alimentados por buracos negros supermassivos que atraem e acumulam grandes quantidades de gás e poeira – processo conhecido como acreção. Muito aquecida ao espiralar em direção ao buraco negro, formando o disco de acreção, essa matéria emitiria quantidades extraordinárias de radiação, tornando os quasares observáveis mesmo a distâncias cosmológicas muito grandes. Como a luz leva tempo para viajar pelo espaço, observar um quasar distante significa também investigar uma época remota da história do Universo.

Para diferenciar os quasares menos distantes dos mais distantes, a equipe adotou, como limite operacional, um desvio para o vermelho (z) de 2,1. Essa escolha não corresponde a uma mudança física abrupta na natureza dos quasares, mas está relacionada a uma característica importante de seus espectros luminosos: a chamada “floresta de Lyman-alfa”. Trata-se de um conjunto de linhas de absorção observadas no espectro da luz emitida por objetos muito distantes. Essas linhas são produzidas por nuvens de hidrogênio neutro existentes no espaço intergaláctico, entre a fonte luminosa e a Terra.

Abramo compara os quasares de altos redshifts a faróis muito distantes, cuja luz nos possibilita medir as absorções ocorridas ao longo do caminho até a Terra. “Esses objetos são extremamente valiosos para a astrofísica e a cosmologia, pois iluminam as nuvens de hidrogênio situadas entre eles e nós, permitindo uma visão detalhada das estruturas cósmicas em uma era em que as galáxias passavam por intensas transformações”, afirma.

Um objeto com desvio para o vermelho z = 2,1 está sendo observado agora como era quando o Universo tinha aproximadamente 3,2 bilhões de anos – ou seja, há cerca de 10,6 bilhões de anos. Isso não significa que o objeto tivesse 3,2 bilhões de anos de idade, mas que o Universo tinha essa idade quando a luz foi emitida. Considerando que o Universo tem hoje uma idade estimada em 13,8 bilhões de anos, a luz recebida desse objeto foi emitida quando haviam transcorrido apenas 23% da história cósmica conhecida.

Das simulações às observações reais

Para desenvolver o algoritmo, os pesquisadores recorreram a outro grande empreendimento astronômico: o Dark Energy Spectroscopic Instrument (Desi) https://www.desi.lbl.gov/, acoplado a um telescópio com 4 metros de abertura, situado no Arizona, Estados Unidos. Sua função é decompor a luz de milhões de galáxias e quasares em seus diferentes comprimentos de onda, permitindo medir seus desvios para o vermelho (redshifts) e, assim, construir um mapa tridimensional do Universo. O diferencial do Desi é seu sistema de 5 mil fibras ópticas, controladas por pequenos posicionadores robóticos, que permitem captar simultaneamente a luz de até 5 mil objetos celestes. Essa luz é encaminhada a dez espectrógrafos, que analisam os espectros individualmente.

A partir dos espectros obtidos pelo Desi, os pesquisadores produziram aproximadamente 1,5 milhão de fontes simuladas: os espectros reais foram convertidos nas medições que os filtros do J-PAS registrariam, acrescidas de um modelo realista de ruído. Esse conjunto foi utilizado para o treinamento inicial do algoritmo. Em seguida, o sistema foi ajustado com dados reais: objetos observados tanto pelo J-PAS quanto pelo Desi, cuja classificação correta é conhecida graças aos espectros deste último. Dos cerca de 52 mil objetos disponíveis, apenas algo em torno de 15 mil foram usados no ajuste (entre eles, só 242 quasares distantes). Os demais foram reservados para validar o modelo e testar seu desempenho em dados nunca vistos durante o treinamento.

A equipe comparou três estratégias para treinar a IA: treinamento exclusivamente com simulações, apenas com observações reais e com a combinação das duas abordagens. A terceira apresentou os melhores resultados, demonstrando que uma quantidade relativamente pequena de dados reais pode corrigir diferenças entre as simulações e as condições efetivas de observação.

“O ganho mais expressivo ocorreu na identificação dos quasares distantes, que representavam menos de 2% dos objetos disponíveis. Para essa categoria, o índice F1, que mede a relação entre a capacidade de encontrar os objetos procurados e a confiabilidade das identificações, passou de 0,40 [no modelo treinado apenas com simulações] para 0,54 [no treinamento exclusivamente com observações reais] e chegou a 0,68 [no método combinado]. Considerando conjuntamente as quatro categorias de objetos, o índice F1 médio chegou a 0,83, também superior aos resultados das outras duas estratégias”, informa López-Cano.

O ganho em eficiência tem consequências práticas importantes. Os grandes levantamentos fotométricos, como o J-PAS, permitem selecionar objetos para observações posteriores, realizadas com espectrógrafos de maior resolução. Como o tempo disponível nesses equipamentos é limitado, uma classificação mais confiável evita o desperdício de recursos com alvos selecionados incorretamente.

Uma aplicação possível é o Weave-QSO, programa dedicado ao estudo espectroscópico de quasares, cujos dados permitem investigar a distribuição do gás intergaláctico e a estrutura do Universo em grande escala. “Primeiro, com um telescópio, identificamos onde estão os quasares. Depois, podemos utilizar outro instrumento, com maior resolução espectral, para medir sua luz com muito mais precisão”, resume López-Cano.

A contribuição do estudo, porém, não se restringe aos quasares. Com o crescimento acelerado dos dados produzidos por levantamentos como o Desi, o J-PAS e o LSST (do Observatório Vera Rubin), torna-se cada vez mais importante desenvolver sistemas capazes de aproveitar a abundância das simulações sem perder a confiabilidade proporcionada pelas observações reais. “O objetivo final é conhecer melhor a gravidade, a matéria escura e a energia escura. Para isso, precisamos mapear os objetos que os telescópios detectam e saber classificá-los”, afirma López-Cano. A classificação constitui, assim, uma etapa necessária para análises estatísticas capazes de confrontar os modelos cosmológicos com as observações.

A pesquisa foi apoiada pela FAPESP por meio de três projetos (19/26492-3, 22/03426-8 e 24/05768-9).

O artigo J-PAS: Semisupervised Sim-to-Obs Transfer for Robust Star–Galaxy–Quasar Classification pode ser acessado em: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae915c.

