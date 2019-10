A chuva chega em todas as regiões do Paraná a partir desta segunda-feira (14) depois de uma semanada de calor e sol intensos. A previsão é que ocorram de formas isoladas nos períodos da tarde e noite, mas, de acordo com o Simepar, com possibilidade de temporais.

Segundo o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar, a chuva será provocada por causa do intenso calor e também com achegada de uma frente fria que se formou no Rio Grande do Sul e atinge o Paraná partir desta segunda (14). A capital Curitiba será afetada todos os dias com as chuvas e terá redução de 15ºC entre hoje e a terça-feira (15), chegando a marcar temperatura máxima de 17ºC e mínimas de 12ºC.

As temperaturas máximas são as que mais sofrerão variações ao longo da semana. Em Paranavaí, que neste domingo marcou máxima de 39ºC, chega a 27ºC na terça-feira. Continua calor, mas com uma diferença de 12 graus. Maringá registra máxima de 22ºC para a próxima terça (15) e Foz do Iguaçu, 21ºC.

Um dia de trégua

As regiões mais afetadas pelas chuvas serão sul, sudeste e sudoeste. A maioria das cidades do norte e nordeste do estado ficam sem chuva a partir de quarta-feira (16). A capital paranaense terá um dia de trégua terça-feira, dia 15, assim como Jaguariaíva. Em Paranaguá, a trégua chega na sexta-feira (18).

Litoral

As cidades litorâneas também serão afetadas pelas chuvas, mas as temperaturas a partir de amanhã não sofrem tanta queda. Paranaguá marcará de 17ºC a 20ºC de mínima durante a semana e terá máximas de 24ºC nesta segunda (14) e 29ºC na próxima sexta (18). Em Guaratuba, a máxima prevista para amanhã é de 22ºC e 27ºC na sexta-feira (18).