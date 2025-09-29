Carro solar que cruzou 44 países chega a Curitiba antes da COP 30; Como visitar?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O carro elétrico do Projeto SolarButterfly fará uma parada no campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) nesta terça-feira (30/09), antes de seguir viagem em direção a Belém, sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O veículo estará aberto à visitação pública das 11h às 15h, permitindo que estudantes, professores e curiosos conheçam de perto a inovação tecnológica.

O projeto, que já percorreu mais de 85 mil quilômetros em 44 países, chega a Curitiba vindo do Uruguai. A iniciativa tem como objetivo principal demonstrar soluções sustentáveis e inovadoras para enfrentar as mudanças climáticas, promovendo a conscientização ambiental em escala global.

O carro elétrico transporta na traseira um trailer equipado com painéis solares, responsáveis por gerar a energia utilizada como combustível. É justamente o design desses painéis que inspirou o nome do projeto: quando as baterias estão sendo recarregadas pela energia solar, as estruturas se abrem em formato de asas de borboleta. Confira, abaixo, como é o veículo:

Foto: Divulgação/SolarButterfly.

Além da visitação do veículo, os ambientalistas suíços responsáveis pelo projeto, Simon Hofmann e Reto Baumann, farão uma apresentação pública às 12h30 no Auditório da Escola de Engenharia, localizado no 1º andar do edifício de Administração da UFPR.

Como funciona o projeto?

Idealizado pelo pioneiro suíço da energia solar Louis Palmer e desenvolvido pela Universidade de Lucerna (HSLU), o projeto utiliza materiais totalmente sustentáveis. O trailer, 100% autônomo, é equipado com cozinha, banheiro, chuveiro, água encanada, ar-condicionado e até seis camas, permitindo que a equipe viaje longas distâncias sem depender de infraestrutura externa.

O grande destaque é o trailer com cerca de 40 m² de painéis fotovoltaicos, que se abrem como asas de borboleta. As paredes internas foram construídas majoritariamente com chapas de Polietileno Tereftalato (PET) reciclado, retiradas do mar a partir de cerca de 800 kg de garrafas plásticas.

Os painéis solares são ultraleves, com apenas 4,3 kg por metro quadrado, comparados aos 16 kg dos painéis de vidro convencionais. Quando totalmente carregado, o veículo consegue percorrer até 220 km por dia.