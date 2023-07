Cansado de contar moedinhas e perder dinheiro na hora da pressa? Facilite sua vida com o cartão Metrocard

Estamos em 2023 e você ainda paga passagem de ônibus com dinheiro vivo? Facilite sua rotina e faça um cartão Metrocard. É só encostá-lo no validador e pronto, você tem acesso a terminais e ônibus. Clique aqui para saber como solicitar uma via para você. É muito fácil!

O saldo de passagens no seu cartão transporte pode ser consultado no aplicativo Metrocard. Não passe mais apuros antes de pegar um busão!

Baixe o Metrocard App no Android ou IOS.

A Metrocard investe em tecnologia e benefícios aos clientes com o que há de melhor e mais moderno no setor de mobilidade urbana para trazer aos passageiros da região metropolitana de Curitiba.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, acessibilidade e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.