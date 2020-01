Um caminhão carregado com grama bateu no muro de um motel na tarde desta terça-feira (28), no Uberaba, em Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 14h30, quando chovia bastante na região, e até por volta das 15h o Corpo de Bombeiros trabalhava para retirar o motorista que ficou preso nas ferragens.

continua depois da publicidade

O local fica no cruzamento das ruas Guaraná e Henrique Mehl. Ainda não há detalhes sobre outras vítimas além do motorista. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) o acidente teria sido causado por falta de freio.

+ Leia mais: Motorista de Ligeirinho que só segue viagem se passageiros cederem lugar a idosos viraliza na internet

Segundo informações do local, os Bombeiros fizeram o resgate utilizando equipamentos especiais para cortar os ferros da cabine do veículo. A batida foi no muro dos fundos do estabelecimento, que está recebendo hóspedes, mas não foi atingido no lado de dentro. A Rua Guaraná, onde o acidente ocorreu, segue totalmente bloqueada para a realização do trabalho dos socorristas.

Segundo o soldado Rafael Enrico, do Siate, o próprio motorista acionou o socorro. O homem, de 52 anos, estava com a perna esquerda presa no painel do caminhão. “Tivemos que retirar o volante do veículo para soltar a perna e poder abrir a cabine. Ele teve uma fratura de osso, mas passa bem”, relatou Enrico. O motorista foi encaminhado ao Hospital Evangélico.

Não há previsão sobre o término do resgate nem detalhes sobre o real estado de saúde do motorista.