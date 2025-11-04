WhatsApp Web caiu aí? Serviço tem instabilidade nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Usuários relataram problemas com o WhatsApp Web no fim da manhã desta terça-feira (04/10). Para novos dispositivos conectados, as conversas não conseguiam ser carregadas e sumiram dos navegadores. Em outros casos, não era possível logar e o sistema pedia para baixar o app próprio. Alguns que já estavam logados sofreram lentidão ao enviar e receber mensagens.

A Meta ainda não se pronunciou sobre os problemas.

No Downdetector, site que monitora instabilidade em aplicativos, foram registradas 4.419 reclamações ligadas ao WhatsApp às 11h42, e 338 relacionadas ao WhatsApp Business às 11h43.

No X (ex-Twitter), a maioria de quem reclama é de brasileiros e de outros países da América Latina, como argentinos.