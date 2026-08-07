WhatsApp vai parar de funcionar nestes celulares em 2026. Lista completa dos excluídos

Se você ainda usa um celular antigo, atenção: o WhatsApp vai parar de funcionar em milhares de aparelhos a partir de setembro de 2026. A mudança atinge smartphones com Android 5.0 ou versões anteriores, além de iPhones sem o iOS 15.5. Modelos populares como Galaxy S4, Moto G de primeira geração e LG G2 estão na lista dos aparelhos que podem ser afetados. A decisão da Meta tem como objetivo garantir segurança e viabilizar novos recursos que os sistemas antigos não conseguem rodar.

Além do ecossistema Android, a Meta também estabeleceu um novo limite para dispositivos Apple: a partir de 30 de novembro de 2026, o WhatsApp passará a exigir o iOS 15.5 ou posterior. O que fazer se o WhatsApp parar de funcionar?

Por que o WhatsApp deixará de funcionar nesses aparelhos?

Anualmente, o WhatsApp revisa os sistemas operacionais e dispositivos mais antigos em circulação. A decisão de descontinuar o suporte baseia-se em dois fatores principais:

Segurança: Celulares e versões de sistemas operacionais muito antigos não recebem mais patches de segurança do Google ou dos fabricantes, tornando os aparelhos vulneráveis. Novas Funcionalidades: Recursos recentes do aplicativo exigem tecnologias de processamento e recursos de sistema que o Android 5.0 não consegue rodar adequadamente.

Aparelhos afetados: quais celulares usam o Android 5.0 ou anterior?

Dispositivos lançados entre 2011 e 2014 que foram atualizados no máximo até o Android 5.0 / 5.1 (Lollipop) ou que nunca receberam atualização para o Android 6.0 (Marshmallow) perderão o acesso ao aplicativo.

Principais modelos populares atingidos ou que podem ter o suporte encerrado (caso não tenham sido atualizados por ROMs customizadas):

Samsung: Galaxy S4, Galaxy S5 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy Alpha, Galaxy Grand Prime, Galaxy Tab S 10.5.

Galaxy S4, Galaxy S5 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy Alpha, Galaxy Grand Prime, Galaxy Tab S 10.5. Motorola: Moto E (1ª geração), Moto G (1ª geração – 2013) e Moto X (1ª geração).

Moto E (1ª geração), Moto G (1ª geração – 2013) e Moto X (1ª geração). LG: LG G2, LG G2 Mini, LG G3 Stylus, LG Optimus L9 II.

LG G2, LG G2 Mini, LG G3 Stylus, LG Optimus L9 II. Sony: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z Ultra, Xperia M2.

Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z Ultra, Xperia M2. Asus: Zenfone 5 (primeira geração), Zenfone 6.

Zenfone 5 (primeira geração), Zenfone 6. Google: Nexus 4, Nexus 7 (2012).

Como verificar a versão do Android?

Para verificar a versão do sistema operacional instalada no seu smartphone:

Acesse as Configurações (ou Ajustes) do dispositivo. Vá até a opção Sobre o telefone ou Sobre o dispositivo. Procure por Informações do software para visualizar a Versão do Android.

O que acontece quando o suporte for encerrado?

O aplicativo enviará notificações diretamente na tela e vários lembretes recomendando a atualização do sistema ou do aparelho antes da data-limite. Caso o dispositivo não suporte a atualização para o Android 6 ou superior, o WhatsApp deixará de enviar e receber mensagens a partir de 8 de setembro de 2026. Se o WhatsApp parar de funcionar, agora você já sabe o que pode ter acontecido.

Atenção: O WhatsApp lembra que para reativar ou transferir a conta para um novo celular, o número precisa estar habilitado para receber SMS ou chamadas telefônicas (não sendo possível cadastrar contas em aparelhos conectados exclusivamente via Wi-Fi).