Tecnologia

WhatsApp vai parar de funcionar nestes celulares em 2026. Lista completa dos excluídos

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 07/08/26 12h48
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Imagem mostra uma mulher usando um celular para mandar mensagem de áudio, uma das ferramentas disponíveis no WhatsApp.
Usuários de smartphones com Android 5.0 ou anterior precisarão trocar de aparelho para continuar usando o WhatsApp após setembro de 2026. Foto: DepositPhotos.

Se você ainda usa um celular antigo, atenção: o WhatsApp vai parar de funcionar em milhares de aparelhos a partir de setembro de 2026. A mudança atinge smartphones com Android 5.0 ou versões anteriores, além de iPhones sem o iOS 15.5. Modelos populares como Galaxy S4, Moto G de primeira geração e LG G2 estão na lista dos aparelhos que podem ser afetados. A decisão da Meta tem como objetivo garantir segurança e viabilizar novos recursos que os sistemas antigos não conseguem rodar.

Além do ecossistema Android, a Meta também estabeleceu um novo limite para dispositivos Apple: a partir de 30 de novembro de 2026, o WhatsApp passará a exigir o iOS 15.5 ou posterior. O que fazer se o WhatsApp parar de funcionar?

Por que o WhatsApp deixará de funcionar nesses aparelhos?

Anualmente, o WhatsApp revisa os sistemas operacionais e dispositivos mais antigos em circulação. A decisão de descontinuar o suporte baseia-se em dois fatores principais:

  1. Segurança: Celulares e versões de sistemas operacionais muito antigos não recebem mais patches de segurança do Google ou dos fabricantes, tornando os aparelhos vulneráveis.
  2. Novas Funcionalidades: Recursos recentes do aplicativo exigem tecnologias de processamento e recursos de sistema que o Android 5.0 não consegue rodar adequadamente.

Aparelhos afetados: quais celulares usam o Android 5.0 ou anterior?

Dispositivos lançados entre 2011 e 2014 que foram atualizados no máximo até o Android 5.0 / 5.1 (Lollipop) ou que nunca receberam atualização para o Android 6.0 (Marshmallow) perderão o acesso ao aplicativo.

Principais modelos populares atingidos ou que podem ter o suporte encerrado (caso não tenham sido atualizados por ROMs customizadas):

  • Samsung: Galaxy S4, Galaxy S5 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy Alpha, Galaxy Grand Prime, Galaxy Tab S 10.5.
  • Motorola: Moto E (1ª geração), Moto G (1ª geração – 2013) e Moto X (1ª geração).
  • LG: LG G2, LG G2 Mini, LG G3 Stylus, LG Optimus L9 II.
  • Sony: Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z Ultra, Xperia M2.
  • Asus: Zenfone 5 (primeira geração), Zenfone 6.
  • Google: Nexus 4, Nexus 7 (2012).

Como verificar a versão do Android?

Para verificar a versão do sistema operacional instalada no seu smartphone:

  1. Acesse as Configurações (ou Ajustes) do dispositivo.
  2. Vá até a opção Sobre o telefone ou Sobre o dispositivo.
  3. Procure por Informações do software para visualizar a Versão do Android.

O que acontece quando o suporte for encerrado?

O aplicativo enviará notificações diretamente na tela e vários lembretes recomendando a atualização do sistema ou do aparelho antes da data-limite. Caso o dispositivo não suporte a atualização para o Android 6 ou superior, o WhatsApp deixará de enviar e receber mensagens a partir de 8 de setembro de 2026. Se o WhatsApp parar de funcionar, agora você já sabe o que pode ter acontecido.

Atenção: O WhatsApp lembra que para reativar ou transferir a conta para um novo celular, o número precisa estar habilitado para receber SMS ou chamadas telefônicas (não sendo possível cadastrar contas em aparelhos conectados exclusivamente via Wi-Fi).

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