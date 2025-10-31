Volkswagen anuncia versão elétrica de todos os carros na América Latina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (31/10) que todos os novos modelos desenvolvidos e fabricados na América do Sul terão versões elétricas a partir de 2026. A lista incluirá diferentes tipos de híbridos: leves, convencionais e plug-in, que combina motor a combustão e elétrico.

A montadora obteve linhas de crédito de R$ 2,3 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar o desenvolvimento dos modelos híbridos e ampliar as exportações.

Os recursos também serão aplicados no Adas (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) e no sistema de conectividade. A iniciativa integra o plano de investimentos de R$ 20 bilhões da Volks na América do Sul até 2028, que conta com o lançamento de 21 novos veículos, com foco nos modelos híbridos.

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (ABC), com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, do presidente executivo da marca para a América do Sul, Alexander Seitz, e do CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom.

“Estamos atuando para impulsionar a indústria nacional, que desenvolve e produz carros aqui, gerando empregos e acelerando a economia”, afirma Possobom.

Durante o evento, Mercadante disse que o apoio do BNDES à inovação de empresas brasileiras está no centro da política industrial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destacou que o futuro da indústria automotiva passa pela transição energética. Ele também disse que o futuro do Brasil é híbrido.