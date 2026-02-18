Viradouro é campeã do Carnaval do Rio com enredo sobre Ciça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Unidos da Viradouro conquistou o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. O resultado foi divulgado na tarde desta quarta-feira (18/02), após a apuração das notas do Grupo Especial, realizada na Cidade do Samba, na Gamboa, região central carioca.

A escola de Niterói somou 270 pontos e garantiu o troféu por uma margem mínima. Logo atrás, em segundo lugar, ficaram empatadas a Beija-Flor e a Vila Isabel, ambas com 269,9 pontos. Completando o grupo das seis primeiras colocadas, que participarão do Desfile das Campeãs no próximo sábado (21/02), estão o Salgueiro (269,7), a Imperatriz (269,4) e a Mangueira (269,2).

Com o enredo “Para cima, Ciça!”, a Viradouro homenageou os 70 anos de Moacyr da Silva Pinto, o mais antigo mestre de bateria em atividade no universo das escolas de samba. Durante a apresentação na Sapucaí, o próprio homenageado teve participação especial na comissão de frente e encerrou o desfile no último carro alegórico, regendo os ritmistas.

Ciça construiu uma trajetória respeitada no samba carioca, tendo comandado as baterias de diversas agremiações, como Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e Estácio de Sá, onde iniciou sua carreira em 1988. O mestre, famoso por suas bem ensaiadas “paradinhas”, esteve à frente da percussão em dois dos três carnavais vencidos pela Viradouro (2020 e 2024) e também no título conquistado pela Estácio de Sá em 1992.

Este é o quarto campeonato da Viradouro na história do Carnaval carioca, sendo o mais recente em 2024. Na lista das maiores campeãs, a Portela segue na ponta com 22 títulos, seguida pela Mangueira (20), Beija-Flor (15), e pelo trio Salgueiro, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense, todos com 9 conquistas.

Na parte de baixo da tabela, a Acadêmicos de Niterói, que apresentou o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, foi rebaixada para a Série Ouro ao somar 264,6 pontos. A escola que subirá para o Grupo Especial será conhecida amanhã, quinta-feira (19), quando será anunciado o resultado da apuração da Série Ouro.