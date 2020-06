A Caixa Econômica Federal prepara para as próximas semanas o lançamento de mais uma loteria: a Super Sete. O novo jogo foi autorizado pelo Governo Federal em publicação do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (25). A aposta mínima deve ter o valor de R$ 2,50 e será feita com a escolha de pelo menos um número em cada uma das sete colunas do volante de aposta. O apostador ganha se acertar números de 3 a 7 colunas.

Os números da Super Sete podem ser escolhidos pela máquina no sistema Surpresinha e também está disponível a opção Teimosinha, que é a manutenção de um mesmo jogo por vários concursos. Se ninguém acertar as sete colunas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte. Poderão ser feitas até 21 apostas, ou seja, três números em cada uma das sete colunas. A aposta máxima custará R$ 5,5 mil.

Quando as apostas da Super Sete foram liberadas, os interessados podem comparecer a qualquer uma das casas lotérica do Brasil ou apostar pelo Portal das Loterias Online da Caixa. Neste caso, é necessário apostar no mínimo R$ 30 e efetuar o pagamento com cartão de crédito. O jogo poderá ser chamado também de Supersete, Super 7 ou Super VII, conforme preferência da Caixa.

E as chances de ganhar?

A Super Sete será a loteria de maior probabilidade de acerto entre todas as disponíveis. Para o prêmio máximo, acerto de sete dezenas, a chance é de 1 em 10 milhões. Para seis dezenas apostada a chance é de 1 em 158.730, para cinco dezenas é 1 em 5.879, para quatro é 1 em 392 e para três dezenas, a chance de acerto é de 1 em 44 possibilidades. O prêmio para esta categoria é de R$ 5.

