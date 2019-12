Um levantamento sobre os nomes que mais foram registrados pelos pais em 2019 mostra que a escolha por nomes compostos se tornou preferência no Brasil. O estudo deste ano reuniu dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 2 milhões e 518 mil registros realizados até o dia 20 de dezembro. Os nomes combinados ocuparam as sete primeiras posições do ranking nacional com destaque para Enzo Gabriel, primeiro colocado, com 16.672 registros, João Miguel, na segunda posição, com 15.082, e Maria Eduarda, terceira colocada, com 12.063.

Nos três Estados da região Sul a liderança cabe a um nome simples: Miguel no Paraná e em Santa Catarina, enquanto Arthur é o nome mais escolhido no Rio Grande do Sul.

Os nomes compostos também lideraram nas preferências regionais, ocupando as 10 primeiras colocações em todas as cinco regiões do País. No Sudeste e no Nordeste, a preferência recaiu sobre o líder do ranking nacional, Enzo Gabriel, com 6.073 registros no primeiro e 6.150 no segundo. João Miguel foi o nome mais escolhido nas regiões Norte, com 861 registros, e Centro-Oeste, com 1.865 nascimentos. Já na região Sul, o nome de preferência dos pais foi Pedro Henrique, com 2.307 registros de nascimento.

O único Estado fora da região Sul a ter na liderança um nome simples foi o Espírito Santo, onde a preferência também foi por Miguel. São Paulo e Rio de Janeiro foram os únicos estados onde a liderança do ranking de registros está com um nome feminino, Maria Eduarda.

O levantamento, que usou a Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) como base central – plataforma eletrônica que congrega os dados de Cartórios de todo o País – identificou ainda que os nomes compostos lideraram a lista em 23 Estados da Federação, sendo que João Miguel é líder em 13 Unidades, enquanto Enzo Gabriel é o mais escolhido em 8 Estados.

Ranking com os 10 nomes mais frequentes no Brasil

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES ENZO GABRIEL 16.672 JOÃO MIGUEL 15.082 PEDRO HENRIQUE 11.103 MIGUEL 9.436 ARTHUR 8.525 JOÃO PEDRO 8.372 HEITOR 6.829 JOÃO LUCAS 6.557 DAVI LUCAS 6.543 DAVI LUCCA 6.010 10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES MARIA EDUARDA 12.063 MARIA CLARA 10.751 MARIA CECÍLIA 9.570 MARIA JULIA 9.448 MARIA LUIZA 9.132 ANA CLARA 8.452 MARIA ALICE 8.388 ANA JULIA 8.232 HELENA 7.765 ALICE 6.660