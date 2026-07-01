Uber mulher: nova modalidade nacional permite que passageira escolha motorista

A Uber lançou nesta quarta-feira (1]) a expansão nacional do recurso Uber Mulher, que permite que passageiras mulheres solicitem viagens apenas com motoristas do sexo feminino. A ferramenta, que antes funcionava apenas em capitais, agora atende todas as cidades brasileiras pelo aplicativo. O objetivo da empresa é ampliar a segurança e o conforto das usuárias em todo o país. O recurso também atende pessoas não binárias (que não se identificam apenas como homem ou mulher) e adolescentes de 12 a 17 anos da modalidade Uber Teens.

O aplicativo oferece três formas de atendimento

A funcionalidade opera de três maneiras diferentes, conforme a disponibilidade de motoristas na região. Pelo formato “Reserve Uber Mulher”, a passageira agenda a viagem com antecedência mínima de 30 minutos. Já na opção “Preferência das Mulheres”, ativada nas configurações de perfil, o sistema prioriza motoristas mulheres nas viagens comuns (Uber X). Caso não haja condutoras por perto, a chamada é enviada ao motorista homem mais próximo automaticamente para evitar longas esperas.

A terceira modalidade é o botão “Uber Mulher“, que aparece na tela inicial de forma direta, funcionando exclusivamente durante o dia. Nessa opção, se o tempo de espera demorar, o aplicativo pergunta se a usuária quer continuar aguardando ou se prefere redirecionar a viagem para um motorista homem.

A presença de motoristas mulheres cresceu no país

Segundo dados da Uber, o número de mulheres que dirigem pela plataforma cresceu 160% nos últimos anos. Atualmente, as mulheres representam 8% do total de motoristas parceiros no Brasil.

A expansão nacional baseia-se na experiência da modalidade U-Elas, criada em 2019, que já permitia que as motoristas mulheres escolhessem transportar apenas passageiras do sexo feminino. Desde 2018, a empresa também mantém projetos educativos e suporte psicológico focado no combate à violência contra a mulher.