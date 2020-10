O Twitter travou pouco antes das 19h desta quinta-feira (15) em várias regiões do Brasil. A rede social continuou no ar, mas ninguém conseguiu postar pelo menos desde as 18h40. Alguns usuários chegaram a postar na própria rede social que havia um problema, mas logo em seguida o sistema de postagem parou de registrar os acontecimentos.

publicidade

O site Down Detector teve um bom de reclamações, com mais de 3 mil notificações em poucos minutos. Ainda não se saber o que poderia ter gerado a instabilidade.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.