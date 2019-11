O Túnel Jânio Quadros, localizado em São Paulo, será interditado para manutenção no sentido bairro, das 23h30 de quinta-feira, 21, às 4h30 de sexta-feira, 22, para serviços de manutenção, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A estrutura liga a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek à Rua Engenheiro Oscar Americano e à Avenida Professor Lineu de Paula Machado.

Os motoristas com destino à Avenida Lineu de Paula Machado deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Avenida das Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás e Avenida Lineu de Paula Machado.

Já os motoristas com destino à Avenida Engenheiro Oscar Americano deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Avenida das Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, Praça Professor Américo de Moura e Avenida Engenheiro Oscar Americano.

O setor de engenharia de campo da CET vai monitorar a interdição e orientar o tráfego na região, com o objetivo de manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via.