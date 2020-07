O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta segunda-feira (13) um acordo para que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein participem da elaboração de um protocolo de segurança para a realização das eleições municipais de novembro, tendo em vista a pandemia da covid-19. As instituições devem desenvolver protocolos sanitários e ambientais para a realização da votação a partir da avaliação dos riscos de contágio e à saúde pública.

Segundo o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, não haverá custo aos cofres públicos pelo serviço. As informações são da Agência Brasil. Por causa da pandemia do coronavírus, o Congresso aprovou e promulgou emenda à Constituição para o adiamento das eleições municipais de 2020. O primeiro turno ocorrerá em 15 de novembro; o segundo, em 29 de novembro.