Três marcas de café são reprovadas para consumo humano

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou uma nota nesta sexta-feira (23) alertando os consumidores em relação a marcas e lotes de café torrado que foram considerados impróprios para consumo humano. Três marcas foram desclassificadas pelo Mapa após análises laboratoriais apontarem irregularidades.

Foram encontradas presenças de matérias estranhas e impurezas acima do permitido junto ao café e lotes das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial (confira os lotes impróprios em tabela logo abaixo). Os elementos encontrados indicam que os produtos não atendem aos requisitos mínimos de identidade e qualidade previstos para o café torrado.

+ Leia mais Homem é condenado a 48 anos de prisão por mandar matar casal após festa neonazista

Após análise laboratorial e comunicação oficial às empresas responsáveis, o Mapa realiza a divulgação das informações à sociedade. O recolhimento dos produtos impróprios também foi determinado.

Atenção, consumidor!

O Mapa orienta que os consumidores que tenham em casa os produtos listados devem deixar de consumir o produto imediatamente. É possível solicitar a substituição do produto com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.