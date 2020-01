O fluxo de veículos em direção ao litoral pelas principais rodovias paulistas é considerado intenso nas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga, Padre Manoel da Nóbrega e Oswaldo Cruz na manhã desta terça-feira, 31, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Para a volta do réveillon, o fluxo de veículos deve aumentar a partir do meio-dia do dia 1º. O sistema Anchieta-Imigrantes terá esquema especial para subida.

Na Rio-Santos, havia pontos de lentidão no sentido Ubatuba e São Sebastião por volta das 11h. Na Padre Manoel da Nóbrega, o trecho Peruíbe/Praia Grande tinha tráfego intenso nos dois sentidos. Quem seguia pela Oswaldo Cruz, encontrava lentidão no sentido Ubatuba. Também havia, neste mesmo horário, lentidão na Mogi-Bertioga rumo ao litoral.

O DER informa que, no primeiro dia no ano, os melhores horários para viajar são entre 3h e 7h e entre 19h e 0h. No dia 2, o ideal é pegar a estrada entre 0h e 6h e entre 20h e 0h.

O sistema Anchieta-Imigrantes registrou fila apenas na altura no km 32, no pedágio da Imigrantes, mas a lentidão não chegava a um quilômetro, de acordo com a Ecovias. Um sistema especial será adotado para a subida das 2h às 23h59 do dia 1º de janeiro e também de 0h às 6h59 e das 22h às 23h59 do dia 2.

O tráfego estava normal às 11h no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Para a volta da virada, o fluxo de veículos mais intenso é esperado entre 15h e 20h do dia 1º.

A Fernão Dias também não registrava lentidão, assim como a Régis Bittencourt. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso das 12h às 22h do dia 1º e das 6h às 12h do dia 2 na Fernão Dias.

Na Régis Bittencourt, a estimativa é de que mais motoristas estarão na estrada entre 14h e 20h do dia 1º e das 6h às 14h do dia 2.