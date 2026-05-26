Terremoto de magnitude 6,9 no Chile balança prédios em São Paulo

Um forte terremoto de magnitude 6,9 que atingiu o Chile, no início da noite desta segunda-feira (25), ecoou em solo paulista. Moradores da capital, da Região Metropolitana e até de Santos, no litoral, relataram nas redes sociais ter sentido leves tremores decorrentes do abalo sísmico ocorrido a milhares de quilômetros de distância.

O sismo foi captado pela Rede Sismográfica Brasileira exatamente às 18h52 (horário de Brasília), originado a uma profundidade de 101,3 quilômetros nas proximidades da região de Calamo, no Chile.

Apesar do susto provocado na população, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram que não houve o registro de nenhuma ocorrência de gravidade ou chamados de emergência relacionados ao evento.

Por que São Paulo sente tremores dos Andes?

De acordo com o Centro de Sismologia da USP e com a própria Defesa Civil, a percepção desses abalos em São Paulo, embora incomum, é perfeitamente explicável pela geologia. Terremotos na Cordilheira dos Andes acontecem com frequência e, dependendo de quão profundos e intensos são, conseguem propagar suas ondas até o Brasil.

São Paulo está em bacia sedimentar

A cidade de São Paulo, especificamente, está situada sob uma bacia sedimentar. Essa formação geológica tem o poder de atuar como um amplificador natural de ondas sísmicas, fazendo com que vibrações distantes ganhem força ao atingir o solo da região.

Ainda segundo a Defesa Civil de São Paulo, é muito pouco provável que o evento tenha causado danos estruturais.