Um temporal atingiu a região serrana do Rio de Janeiro no fim da tarde e início da noite desta quinta-feira, 2. Até as 20h15, não havia sido registrada nenhuma morte, mas houve alagamentos, deslizamentos e interdição de trechos de vias em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Em Petrópolis, na região conhecida como Alto da Serra, choveu 148 mm das 15h30 às 19h30, segundo órgãos meteorológicos. Nesse período foram registradas 16 ocorrências relacionadas à chuva, entre elas três deslizamentos.

Nova Friburgo e Teresópolis registraram alagamentos em várias ruas. No Rio, a chuva atingiu principalmente a Tijuca (zona norte) e Santa Teresa (centro), mas até as 20h15 não tinham sido registradas consequências graves.