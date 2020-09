A Caixa Econômica Federal lançou finalmente nesta quarta (23) a nova loteria Super Sete. Nessa nova modalidade, o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem.

O volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deverá escolher no mínimo 1 número por coluna. Essa aposta simples custa R$ 2,50.

Podem ser feitas apostas múltiplas e escolher mais números por coluna, marcando até 2 números por coluna, com 8 a 14 números marcados, ou 3 números por coluna, com 15 a 21 números marcados.

A grande novidade é o horário dos sorteios da Super Sete. Eles serão realizados às 15h, às segundas, quartas e sextas. As apostas podem ser feitas até as 14h e, se houver ganhador, o prêmio poderá ser retirado no mesmo dia, segundo a Caixa.

O primeiro sorteio será no dia 2 de outubro, com prêmio de R$ 1 milhão. As apostas já podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa, neste caso com compra mínima de R$ 30.

