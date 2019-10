Um flanelinha foi esfaqueado e outros três homens foram baleados por um motorista de ônibus no Jardim das Oliveiras, na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 27. O caso aconteceu durante uma festa em um bar. O condutor do coletivo foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o motorista Ademilson Santana de Souza se desentendeu com um grupo que participava de um pancadão e bloqueava a Rua Manoel Lemes da Silva, próximo à Rua Maximiano Corrêa dos Santos, por volta das 20h30.

Após a discussão, o motorista usou um facão para agredir o flanelinha. Os participantes do baile funk reagiram e foram para cima de Souza. Ele, então, voltou para o ônibus, pegou uma arma e atirou contra o grupo, atingindo três pessoas. Em seguida, ele foi desarmado e espancado.

O motorista, o flanelinha e os três baleados foram socorridos e levados ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que o condutor envolvido na ocorrência dirigia o veículo número 31.956 e percorria o trajeto da linha 2678-10 Oliveirinha/Terminal Parque Dom Pedro II, em direção ao centro da cidade.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) de São Paulo informou que o caso está sendo registrado no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista). O motorista deve responder por tentativa de homicídio.