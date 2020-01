A menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, foi encontrada morta em uma área de mata da Fazenda Santana Nova, em Chavantes, cidade do interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 13. A criança estava desaparecida desde a sexta-feira, 10, quando estava brincando em um parquinho de uma praça. Vizinho da família de Emanuelle, o lavrador Agnaldo Guilherme Assunção, de 49 anos, foi preso pelo assassinato.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele confessou o crime à Polícia Civil. Câmeras de segurança registraram o acusado conversando com a vítima em uma praça. Assunção informou aos policiais o local onde deixou o corpo da criança. Após as buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou a garota sem vida dentro de um pequeno riacho.

A faca usada no crime foi apreendida. Foram solicitados exames de DNA e corpo de delito. O caso foi registrado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver na Delegacia Seccional de Ourinhos.