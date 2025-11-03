Sorteios das loterias mudam de horário a partir desta segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem deseja apostar nas loterias ganha mais tempo a partir desta segunda-feira (03/11). A CAIXA Loterias ampliou o horário para realização de apostas em todas as dez modalidades, estendendo o limite até às 20 horas – uma hora a mais que o horário anteriormente estabelecido.

A novidade vale para apostas simples realizadas nas unidades lotéricas físicas espalhadas pelo país, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias. Para quem prefere apostar em grupo, os bolões digitais terão prazo maior, podendo ser adquiridos até às 20h30, exclusivamente pelos canais digitais.

Com a mudança, os sorteios também ganham novo horário a partir desta segunda. As transmissões, que continuam acontecendo no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, passarão a ser realizadas às 21 horas, com exceção da Loteria Federal, que acontecerá sempre às 20 horas.

De acordo com a Caixa, a mudança representa uma estratégia para oferecer mais comodidade aos apostadores, disponibilizando maior tempo para que realizem os jogos.

Transmissão do sorteio das loterias

As transmissões seguem sendo feitas ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Caixa Loterias, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem os sorteios.

Confira os novos horários:

Loteria Federal – 20 horas

Dupla Sena – 21 horas

Dia de Sorte – 21 horas

Lotofácil – 21 horas

Lotomania – 21 horas

Mega-Sena – 21 horas

+Milionária – 21 horas

Quina – 21 horas

Super Sete – 21 horas

Timemania – 21 horas