A Caixa sorteia nesta quinta (27) o concurso 348 do Dia de Sorte. O prêmio deste sorteio é de R$ 1,9 milhão para quem acertar todos os números. O sorteio acontece no Espaço Loterias da Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Resultado Dia de Sorte 348

– 02, 10, 18, 19, 24, 26, 27. Mês da Sorte: Janeiro.

Vale lembrar que nesta loteria ganham prêmios em dinheiro quem acerta quatro, cinco, seis e sete pontos, além daqueles que acertarem o mês da sorte.

>>> SORTE: Saiba tudo sobre loterias no portal especial da Tribuna