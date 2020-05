A Caixa Econômica Federal sorteia, neste sábado (09), a partir das 20h, o concurso 5265 da Quina. O sorteio está acumulado e promete pagar R$ 1,3 milhão para quem acertar as cinco dezenas, que serão sorteadas no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Vale lembrar que na Quina também levam prêmios em dinheiro quem acerta dois, três ou quatro números.

Resultado Quina 5265

– 34, 73, 17, 23 e 26

