A Caixa sorteia nesta sexta-feira o concurso 5387 da Quina. O prêmio estimado para esta noite é de R$ 2,2 milhões. Os globos da sorte ficam no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e os sorteios acontecem diariamente a partir das 20h.

Resultado da Quina 5387

– 33, 35, 52, 65, 74.

Vale lembrar que na Quina também levam prêmios em dinheiro quem acerta dois, três ou quatro números.

>>> SORTE: Saiba tudo sobre loterias no portal especial da Tribuna