Os corpos de dois meninos desaparecidos após deslizamentos ocorridos no início da noite dessa sexta-feira, 13, em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, foram encontrados na manhã deste sábado, 14. Com isso sobe para quatro o número de mortos. Além disso, outras sete pessoas foram retiradas com vida dos escombros e encaminhadas para o Hospital Municipal. Segundo nota divulgada pela prefeitura, apenas duas vítimas ainda seguem internadas em observação.

Os deslizamentos aconteceram nos bairros de Monte Carlo e Vila Britânia. Um bebê de 1 ano e 11 meses foi resgatado sem vida em Monte Carlo. Na Vila Britânia, mais dois meninos de 5 e 13 anos morreram. Eles eram netos de uma mulher de 53 anos também encontrada em morta, nessa sexta, no local. Na casa desta família, no momento do acidente, havia ainda mais uma mulher e quatro crianças, que sobreviveram.

Além do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e de Serviços Públicos passaram a noite trabalhando nos escombros. Voluntários também se revezaram no resgate. Foi preciso o uso de maquinário para que as vítimas fossem encontradas. A prefeitura diz uma operação de limpeza será feita nas ruas atingidas pelos deslizamentos.

Ainda de acordo com a prefeitura, duas casas foram interditadas na Vila Britânia, que ficam localizadas logo acima do local do acidente. Os moradores mudaram temporariamente para casa de parentes.

Não há informação, ainda, sobre o velório e enterro das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao IML de Taubaté.

O Prefeito Fred Guidoni decretou luto oficial por três dias e cancelou eventos no fim de semana “em respeito às vitimas dos deslizamentos de terra que ocorreram após as fortes chuvas do início desta noite de sexta-feira e, em nome da solidariedade de todas as famílias jordanenses”, segundo nota.