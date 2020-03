O Brasil já registra 17 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados na tarde deste sábado (7) por meio de plataforma do Ministério da Saúde.

publicidade

Até esta sexta (6), eram 13 casos confirmados no país.

Entre os casos, 13 estão em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 na Bahia e 1 no Espírito Santo. Um outro possível caso, que está sendo investigado no Distrito Federal, aguarda resultado de testes de contraprova.

Balanço do Ministério da Saúde aponta ainda 674 possíveis casos de covid-19 em investigação. Outros 601 já foram descartados após exames.

Mais cedo, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o segundo caso do novo coronavírus no estado. A paciente, de 52 anos, é moradora da cidade capital fluminense e apresentava sintomas de quadro viral desde o retorno de viagem à Itália, na última quarta-feira (4).

No mesmo dia, ela deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. Agora, a paciente, que mora sozinha, está em isolamento domiciliar.

Outros três novos casos foram confirmados neste sábado no estado de São Paulo. Os detalhes ainda não foram divulgados.

Na quinta (5), o Ministério da Saúde confirmou os dois primeiros registros de transmissão local do novo coronavírus, o que significa que a infecção ocorreu no país.

Os dois casos ocorreram em São Paulo e são de pessoas que tiveram contato com o primeiro paciente confirmado para o covid-19 no país. O contato ocorreu ainda antes do diagnóstico, em um almoço logo após o paciente voltar de uma viagem à Itália.

O protocolo que vem sendo adotado por secretarias de saúde prevê que todos os contatos de registros confirmados sejam monitorados devido ao risco de sintomas –o que permitiu a identificação desses dois casos.

De acordo com o ministério, como os casos estão ligados entre si, ainda não se pode dizer que há uma transmissão sustentada ou comunitária no país, mas apenas uma transmissão local. O termo é usado para situações em que é possível identificar a origem da infecção, localizada em um grupo restrito.

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que já chega a 101.927 o número de casos do novo coronavírus no mundo, sendo 80.813 na China e 21.110 em outros 93 países.

O aumento no número de países com registros de transmissão do novo coronavírus fez o Ministério da Saúde alterar na sexta-feira o critério utilizado para definir quais casos devem ser avaliados para uma possível infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Até então, entravam na lista os casos de pacientes com febre e outros sintomas respiratórios e com histórico de viagem recente a 36 países onde há transmissão. O mesmo valia para pessoas com sintomas e que tiveram contato com casos confirmados.

A partir de agora, a recomendação é que profissionais de saúde passem a observar se há histórico de viagem a qualquer país da América do Norte, Europa e Ásia, além da Austrália.

Apesar da ampliação do critério, o número de casos em investigação teve queda neste sábado –passou de 768 para 674. Em contrapartida, o número de casos descartados subiu de 480 para 601. A diferença ocorre devido à entrada de novos registros.