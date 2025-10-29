Site do Banco Central enfrenta instabilidade e fica fora do ar nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O site do Banco Central enfrenta instabilidade e está fora do ar na tarde desta quarta-feira (29/10). Ao tentar acessar o endereço eletrônico, o usuário é informado de que não é possível acessar o site.

No Downdetector, plataforma de monitoramento de sites da internet, registrou um pico de reclamações por volta das 14h30. Também nesta quarta, o Azure, serviço de computação em nuvem da Microsoft, apresentou falhas.

Procurado pela reportagem, o Banco Central não explicou os motivos da instabilidade.