Mesmo sendo uma palavra bastante comum na Língua Portuguesa, o verbete ‘professora’ nos dicionários ganhou status de polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (22). Logo no início da manhã, internautas passaram a compartilhar um print que mostra a definição da palavra pelo Google. No buscador, além de “mulher que ensina ou exerce o professorado”, a palavra ‘professora’ também é definida como “prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual”.

No entanto, não é só o Google que apresenta essa definição para a palavra. Um dos dicionários mais influentes e utilizados no país, o Houaiss, também traz definição semelhante: “prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual”, apesar de deixar claro que “no Brasil, o termo é us. com relação à mulher que ensina em qualquer nível, desde o jardim de infância até a universidade”. A polêmica fez com que o assunto se tornasse em um dos mais comentados do dia, com mais de 500 mil pesquisas feitas.