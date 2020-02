A Caixa garante a opção de saque do FGTS totalmente digital para todas as modalidades previstas em Lei, desde segunda-feira (17). O saque pode ser feito integralmente pelo aplicativo do FGTS. A atualização do app está disponível para dispositivos Android e a nova versão para IOS será lançada nos próximos dias.

Ao solicitar o fundo pelo aplicativo, o trabalhador poderá indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. Também é possível consultar os valores de seu FGTS já liberados para saque, fazer upload de documentos e acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

Além disso, o trabalhador pode ver o saldo e o extrato das contas, fazer a opção pela sistemática de Saque-Rescisão ou Saque-Aniversário. Pelo menos 38% dos trabalhadores não realizaram o saque.

38% ainda não sacaram

De acordo com a Caixa Econômica Federal 38% dos trabalhadores ainda não fizeram o saque do FGTS de até R$ 998. Ao todo, foram pagos R$ 27,5 bilhões a 59 milhões de beneficiários. O prazo final para realizar o saque dos R$ 500 por conta ou para quem tinha, até 24 de julho, o valor de até R$ 998, é 31 de março. Se o trabalhador não realizar o saque os valores retornam para a conta do FGTS. Já o saque-aniversário começa a partir de abril.