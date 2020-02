A escola de samba campeã do grupo especial do carnaval 2020 de São Paulo deve ser conhecida na tarde desta terça-feira, 25.

A apuração vai acontecer no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital, às 16 horas. A campeã e as outras quatro escolas mais bem colocadas vão participar do desfile das campeãs no sábado, 29.

Também desfilarão a campeã e a vice-campeã do Grupo de Acesso.

A apuração definirá as duas escolas do grupo especial que serão rebaixadas para o grupo de acesso e as duas do Acesso que sobem para o especial em 2021.

Os nove quesitos das notas serão lidos na seguinte ordem: Fantasia, Comissão de Frente, Samba-enredo, Harmonia, Evolução, Mestre-sala e porta bandeira, Enredo, Alegoria e Bateria.

Em anos anteriores a nota de 8 a 10, podia ser variada em décimos – como 8,9 e 9,5, por exemplo. Agora, a nota mínima lançada pelos jurados deve ser 9.

A avaliação das baterias também sofreu alterações. Antes a pontuação começava em 10 e sofria descontos, agora ela inicia em 9.8, pode chegar a 10, mas também pode diminuir.

Caso haja empate, os critérios de desempate vão seguir a ordem inversa. Desta forma, o último item a ter as notas lidas será o critério de desempate: Bateria. A primeira nota a ser lida será do quesito Fantasia.