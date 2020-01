O município do Rio está em estágio de mobilização desde as 9h50 desta sexta-feira, 3, por conta da chuva forte que se abateu sobre a cidade nesta manhã. A previsão para as próximas horas é de mais chuva moderada, sobretudo em bairros da zona oeste.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

Na região serrana a manhã desta sexta foi de limpeza após a forte chuva da noite de ontem. Os municípios mais atingidos foram os de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, que chegaram a emitir alertas para os moradores.

Foram duas horas de chuva muito intensa, das 18h às 20h. Segundo autoridades municipais, choveu sete vezes mais do que o volume previsto. Houve deslizamentos de terra. Várias ruas ficaram alagadas e tomadas por lama. Alguns prédios foram interditados pela Defesa Civil.