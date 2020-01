Nesta terça-feira (21), como de praxem, as bolinhas dos globos da sorte da Caixa rolam para as loterias do dia. Além da Mega Sena especial de Verão, serão sorteadas a Quina 5176, Lotomania 2041, Dupla Sena 2040, Dia de Sorte 254 e a Timemania 1435, acumulada há cerca de cinco meses, com prêmio de R$ 28,5 milhões.

Resultado Quina 5176

01, 19, 34, 46 e 51.

Resultado Lotomania 2041

11, 20, 31, 41, 44, 55, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 74, 81, 83, 84, 85, 86, 90 e 94.

Resultado Dupla Sena 2040

1° sorteio: 09, 11, 13, 21, 29 e 44. 2° sorteio: 10, 15, 16, 30, 31 e 46.

Resultado Dia de Sorte 254

18, 20, 21, 22, 25, 27 e 31. Mês da sorte: Fevereiro.

Resultado Timemania 1435

02, 08, 15, 22, 39, 52 e 73. Time do coração: Grêmio (RS).

