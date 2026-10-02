Resultado Quina concurso 7133 de hoje (02/10/2026): confira as dezenas sorteadas

Nesta sexta-feira, dia 02 de outubro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7133 da Quina. Com um prêmio acumulado estimado em R$ 16 milhões, a extração dos números ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado da Quina 7133: Em Instantes.

Atenção: O Resultado Quina concurso 7133 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Quina?

A Quina é uma das loterias mais tradicionais e populares do Brasil. Diferente de outras modalidades, ela conta com sorteios diários realizados seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, a partir das 21h.

Como Jogar

Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

A Caixa disponibiliza facilidades na hora de apostar:

Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de números assinalados no cartão:

Jogo simples (5 números): R$ 3,00

R$ 3,00 Jogo com 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 Jogo com 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 Jogo com 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 Jogo máximo (15 números): R$ 9.009,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números você marcar no bilhete, maior será o custo da aposta, mas também maiores serão as chances de faturar o prêmio:

Números Jogados Valor da Aposta (R$) Chance de 5 acertos (Quina) Chance de 4 acertos (Quadra) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 1 em 64.106 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 1 em 21.658 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.763 1 em 9.409 8 números R$ 168,00 1 em 429.286 1 em 4.770 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 1 em 1.635 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005 1 em 271

Como funcionam os Bolões da Quina

Para aumentar as chances sem gastar muito, os apostadores podem optar pelo Bolão das Loterias CAIXA:

O preço mínimo do bolão na Quina é de R$ 15,00 , sendo que cada cota individual não pode custar menos que R$ 4,00 .

, sendo que cada cota individual não pode custar menos que . É possível realizar bolões de 2 até 50 cotas, dependendo do total de números selecionados.

É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal/app Loterias Online da Caixa (com acréscimo de tarifa de serviço de até 35%).