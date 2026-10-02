Resultado Quina concurso 7133 de hoje (02/10/2026): confira as dezenas sorteadas

Nesta sexta-feira, dia 02 de outubro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7133 da Quina. Com um prêmio acumulado estimado em R$ 16 milhões, a extração dos números ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Resultado da Quina 7133: Em Instantes.
Atenção: O Resultado Quina concurso 7133 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio!
Como funciona a Quina?
A Quina é uma das loterias mais tradicionais e populares do Brasil. Diferente de outras modalidades, ela conta com sorteios diários realizados seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, a partir das 21h.
Como Jogar
Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).
A Caixa disponibiliza facilidades na hora de apostar:
- Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de números assinalados no cartão:
- Jogo simples (5 números): R$ 3,00
- Jogo com 6 números: R$ 18,00
- Jogo com 7 números: R$ 63,00
- Jogo com 8 números: R$ 168,00
- Jogo máximo (15 números): R$ 9.009,00
Probabilidades de Ganhar
Quanto mais números você marcar no bilhete, maior será o custo da aposta, mas também maiores serão as chances de faturar o prêmio:
|Números Jogados
|Valor da Aposta (R$)
|Chance de 5 acertos (Quina)
|Chance de 4 acertos (Quadra)
|5 números
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|1 em 64.106
|6 números
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|1 em 21.658
|7 números
|R$ 63,00
|1 em 1.144.763
|1 em 9.409
|8 números
|R$ 168,00
|1 em 429.286
|1 em 4.770
|10 números
|R$ 756,00
|1 em 95.396
|1 em 1.635
|15 números
|R$ 9.009,00
|1 em 8.005
|1 em 271
Como funcionam os Bolões da Quina
Para aumentar as chances sem gastar muito, os apostadores podem optar pelo Bolão das Loterias CAIXA:
- O preço mínimo do bolão na Quina é de R$ 15,00, sendo que cada cota individual não pode custar menos que R$ 4,00.
- É possível realizar bolões de 2 até 50 cotas, dependendo do total de números selecionados.
- É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal/app Loterias Online da Caixa (com acréscimo de tarifa de serviço de até 35%).