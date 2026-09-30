Resultado Quina 7131 desta quarta-feira (30/09): veja números sorteados

Nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7131 da Quina. As dezenas serão apuradas no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h. O prêmio estimado para este sorteio é de R$ 13,5 milhões para quem acertar os 5 números sorteados.

Resultado da Quina 7131: Em Instantes.

Importante: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os números sorteados em tempo real!

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador deve selecionar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

A Caixa disponibiliza modalidades facilitadas para quem deseja registrar seus palpites:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador.

O próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Mantém o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas e probabilidades

O valor de uma aposta simples na Quina, contendo 5 números, custa R$ 3,00. Quanto mais números forem marcados no bilhete, maiores são as chances de faturamento e maior fica o valor da aposta:

Quantidade de números jogados Valor da Aposta Probabilidade de acerto (Quina – 5 acertos) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.763 8 números R$ 168,00 1 em 429.286 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005

Bolão da Quina

Para quem deseja aumentar as probabilidades investindo em grupo, o Bolão Loterias CAIXA é a alternativa oficial:

Valor mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,00.

Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,00. Cotas: Permite a formação de grupos de 2 até 50 cotas, a depender da quantidade de números escolhidos.

Permite a formação de grupos de 2 até 50 cotas, a depender da quantidade de números escolhidos. Compra nas lotéricas ou online: É possível adquirir cotas já organizadas pelas unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%) ou diretamente no portal Loterias Online da Caixa.