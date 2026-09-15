Resultado Quina concurso 7118: confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira (15/09)

O sorteio do concurso 7118 da Quina acontece nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, com realização prevista a partir das 21h (horário de Brasília). Organizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, o evento define os números que podem entregar prêmios milionários aos acertadores da noite.
Resultado da Quina 7118: Em Instantes.
O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.
Informações Gerais da Quina
Enquanto aguarda a divulgação das dezenas sorteadas do concurso 7118, confira todas as informações essenciais sobre o funcionamento, regras e custos da Quina:
Como jogar na Quina
Na Quina, você pode escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). São premiadas as apostas que acertarem:
- Quina: 5 números (faixa principal);
- Quadra: 4 números;
- Terno: 3 números;
- Duque: 2 números.
Caso precise de praticidade, é possível optar por modalidades facilitadas:
- Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite manter a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preço das apostas
- Aposta simples (5 números): R$ 3,00.
- À medida que se marcam mais dezenas no volante, o preço do bilhete aumenta proporcionalmente, elevando também as chances de premiação. Por exemplo, uma aposta com 6 números custa R$ 18,00, enquanto o limite máximo de 15 números custa R$ 9.009,00.
Probabilidades de ganho
A chance de acertar as dezenas depende da quantidade de números assinalados no volante:
- Aposta simples (5 números – R$ 3,00):
- Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016
- Quadra (4 acertos): 1 em 64.106
- Terno (3 acertos): 1 em 866
- Duque (2 acertos): 1 em 36
- Aposta máxima (15 números):
- Quina (5 acertos): 1 em 8.005
Bolão Caixa
Para quem prefere apostar em grupo e aumentar as probabilidades sem despender grandes valores individualmente, o Bolão Caixa é a opção ideal:
- Preço mínimo do bolão: R$ 15,00;
- Valor mínimo por cota: R$ 4,00;
- É possível formar bolões de 2 até 50 cotas;
- Podem ser adquiridas cotas diretamente nas lotéricas ou através do portal/aplicativo Loterias CAIXA (com taxa de serviço de até 35%).