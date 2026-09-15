Resultado Quina concurso 7118: confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira (15/09)

O sorteio do concurso 7118 da Quina acontece nesta terça-feira, 15 de setembro de 2026, com realização prevista a partir das 21h (horário de Brasília). Organizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, o evento define os números que podem entregar prêmios milionários aos acertadores da noite.

Resultado da Quina 7118: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.

Informações Gerais da Quina

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas sorteadas do concurso 7118, confira todas as informações essenciais sobre o funcionamento, regras e custos da Quina:

Como jogar na Quina

Na Quina, você pode escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). São premiadas as apostas que acertarem:

Quina: 5 números (faixa principal);

5 números (faixa principal); Quadra: 4 números;

4 números; Terno: 3 números;

3 números; Duque: 2 números.

Caso precise de praticidade, é possível optar por modalidades facilitadas:

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória.

O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: Permite manter a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas

Aposta simples (5 números): R$ 3,00.

R$ 3,00. À medida que se marcam mais dezenas no volante, o preço do bilhete aumenta proporcionalmente, elevando também as chances de premiação. Por exemplo, uma aposta com 6 números custa R$ 18,00, enquanto o limite máximo de 15 números custa R$ 9.009,00.

Probabilidades de ganho

A chance de acertar as dezenas depende da quantidade de números assinalados no volante:

Aposta simples (5 números – R$ 3,00): Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016 Quadra (4 acertos): 1 em 64.106 Terno (3 acertos): 1 em 866 Duque (2 acertos): 1 em 36

Aposta máxima (15 números): Quina (5 acertos): 1 em 8.005



Bolão Caixa

Para quem prefere apostar em grupo e aumentar as probabilidades sem despender grandes valores individualmente, o Bolão Caixa é a opção ideal:

Preço mínimo do bolão: R$ 15,00 ;

; Valor mínimo por cota: R$ 4,00 ;

; É possível formar bolões de 2 até 50 cotas;

Podem ser adquiridas cotas diretamente nas lotéricas ou através do portal/aplicativo Loterias CAIXA (com taxa de serviço de até 35%).