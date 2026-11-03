Resultado Quina 7158: veja os números sorteados nesta terça-feira (03/11)

Resultado da Quina 7158: Em Instantes.

O resultado oficial desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os números forem apurados e divulgados pela Caixa Econômica Federal. Continue acompanhando a página para conferir em tempo real se a sua aposta foi contemplada.

Como jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais e populares do país. Para registrar sua aposta, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis (de 01 a 80) no volante.

Aposta Simples: Custa R$ 3,00 , permitindo a marcação de 5 números.

Custa , permitindo a marcação de 5 números. Apostas Múltiplas: É possível marcar mais dezenas (até 15 números), o que aumenta as chances de vitória, mas eleva proporcionalmente o custo da aposta.

É possível marcar mais dezenas (até 15 números), o que aumenta as chances de vitória, mas eleva proporcionalmente o custo da aposta. Surpresinha e Teimosinha: O sistema pode escolher os números por você (Surpresinha), ou você pode repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos (Teimosinha).

Os jogos podem ser feitos presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada do país ou de forma online, por meio do site oficial ou aplicativo das Loterias Caixa.

Faixas de Premiação e Probabilidades

A Quina premia apostadores que acertam de 2 a 5 números. As faixas são divididas em:

Quina (5 acertos) – Faixa principal;

(5 acertos) – Faixa principal; Quadra (4 acertos);

(4 acertos); Terno (3 acertos);

(3 acertos); Duque (2 acertos).

As probabilidades de acerto variam conforme a quantidade de dezenas jogadas. Em uma aposta simples de 5 números, a chance de acertar o prêmio máximo (Quina) é de 1 em 24.040.016. Já para o Duque (2 acertos), a probabilidade é consideravelmente maior, de aproximadamente 1 em 36, tornando-a a faixa mais frequentemente premiada.

Bolão da Quina

Para quem deseja aumentar as chances de ganhar investindo um valor acessível, o Bolão Caixa é uma alternativa prática. Ele permite realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00, permitindo a divisão de cotas entre amigos, familiares ou através de cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas.