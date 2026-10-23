Resultado Quina 7150 de sexta-feira (23/10): confira os números sorteados

O concurso 7150 da Quina é realizado nesta sexta-feira, 23 de outubro de 2026. O sorteio das cinco dezenas acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o prêmio principal acumulado em R$ 58,5 milhões, a estimativa do concurso atrai apostadores de todo o país, que puderam registrar seus jogos até as 20h do dia do sorteio.

Resultado da Quina 7150: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.

Informações Gerais sobre a Quina

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante oficial. São contempladas com prêmios as apostas que acertarem 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (quina).

É possível utilizar a opção Surpresinha, onde o sistema da Caixa seleciona os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas

Aposta simples (5 números): R$ 3,00.

R$ 3,00. Aumentar a quantidade de dezenas marcadas no bilhete eleva o custo da aposta proporcionalmente, assim como amplia as chances matemáticas de vitória.

Probabilidades de acerto

Para uma aposta simples de 5 números (R$ 3,00), as probabilidades de premiação são:

5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016

1 em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 em 64.106

1 em 64.106 3 acertos (Terno): 1 em 866

1 em 866 2 acertos (Duque): 1 em 36

Bolões da Caixa

Os apostadores têm a opção de adquirir cotas em jogos coletivos organizados pelas lotéricas ou criar seus próprios grupos:

Preço mínimo do Bolão: R$ 15,00.

R$ 15,00. Valor mínimo da cota: R$ 4,00.

R$ 4,00. Quantidade de cotas: Entre 2 e 50 por grupo.

Entre 2 e 50 por grupo. Em apostas em grupo organizadas pelas próprias lotéricas ou plataformas digitais oficiais, pode incidir tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.