Resultado Quina 7141: veja os números sorteados nesta terça-feira (13)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (13), o sorteio da Quina concurso 7141. O evento acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Para este concurso, o prêmio estimado está acumulado em R$ 34 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

Resultado da Quina 7141

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como funciona a Quina?

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, com sorteios realizados diariamente, de segunda-feira a sábado.

Como jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). Ganha prêmios quem acertar 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (Quina).

Além do jogo presencial ou pelo site/aplicativo, é possível utilizar facilidades como:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para o apostador.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas

O valor das apostas varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Quantidade de Dezenas Valor da Aposta (R$) 5 dezenas (aposta simples) R$ 3,00 6 dezenas R$ 18,00 7 dezenas R$ 63,00 8 dezenas R$ 168,00 9 dezenas R$ 378,00 10 dezenas R$ 756,00 15 dezenas R$ 9.009,00

Bolões Caixa

Para aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, os apostadores podem optar pelo Bolão Caixa. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível montar o próprio grupo ou adquirir cotas organizadas pelas lotéricas.

Probabilidades de acerto

As chances de levar a faixa principal variam segundo o número de dezenas jogadas:

Aposta simples (5 dezenas): 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 Aposta de 6 dezenas: 1 chance em 4.006.669

1 chance em 4.006.669 Aposta de 7 dezenas: 1 chance em 1.144.763

1 chance em 1.144.763 Aposta de 8 dezenas: 1 chance em 429.286

1 chance em 429.286 Aposta de 10 dezenas: 1 chance em 95.396

1 chance em 95.396 Aposta de 15 dezenas: 1 chance em 8.005

Resgate de prêmios

Prêmios líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente nas agências bancárias da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o bilhete premiado. O prazo de prescri