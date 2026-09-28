Resultado Quina 7129: confira os números sorteados nesta segunda-feira (28/09)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, o sorteio da Quina concurso 7129, com prêmio estimado em R$ 11,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.

Resultado da Quina 7129:

14 – 22 – 37 – 42 – 60

Como funciona e como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 5 números (Quina), 4 números (Quadra), 3 números (Terno) ou 2 números (Duque).

Para quem busca facilidade ou quer manter a mesma aposta por mais tempo, a Caixa disponibiliza modalidades especiais:

Surpresinha: O próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

O próprio sistema das Loterias Caixa escolhe os números de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Os sorteios da Quina ocorrem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, a partir das 21h.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta simples, com 5 números, custa R$ 3,00. Ao marcar mais dezenas no volante, o preço do jogo aumenta, assim como as chances estatísticas de vitória:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acerto (Quina – 1 em) 5 números R$ 3,00 24.040.016 6 números R$ 18,00 4.006.669 7 números R$ 63,00 1.144.763 8 números R$ 168,00 429.286 9 números R$ 378,00 190.794 10 números R$ 756,00 95.396 15 números R$ 9.009,00 8.005

Bolão da Quina

O Bolão CAIXA é a opção para quem deseja realizar apostas em grupo. Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode custar menos de R$ 4,00.

É possível organizar bolões de 2 a 50 cotas.

Cada bolão pode conter até 10 apostas (com a mesma quantidade de números).

É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA, mediante uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados obrigatoriamente nas agências bancárias da Caixa mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o comprovante de aposta original.

O prazo para resgate de qualquer prêmio é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Transcorrido esse período, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).