Resultado Quina 7123: confira as dezenas sorteadas nesta segunda-feira (21/09)

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, com sorteios realizados diariamente, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h ou 21h (dependendo da grade de programação da Caixa).

Como jogar

Para apostar na Quina, o jogador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha (onde o sistema escolhe os números aleatoriamente) ou pela Teimosinha (concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Ganham prêmios os apostadores que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.

Preços das apostas

O valor das apostas varia conforme a quantidade de números assinalados no bilhete:

5 números (aposta mínima): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 (Os valores aumentam progressivamente até o limite de 15 números).

Probabilidades de ganho

As chances de contemplação variam com o tipo de aposta efetuada:

Aposta simples (5 números – R$ 3,00): 5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 em 64.106 3 acertos (Terno): 1 em 866 2 acertos (Duque): 1 em 36

Aposta de 15 números (máxima): 5 acertos (Quina): 1 em 8.005



Bolões Caixa

Para aumentar as chances de vitória, os apostadores podem optar pelo Bolão Cota Caixa. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar bolões organizados pelas próprias lotéricas ou montar o grupo com amigos e familiares.