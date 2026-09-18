Resultado Quina 7121: confira as dezenas sorteadas nesta sexta-feira (18/09)

O sorteio do concurso 7121 da Quina é realizado nesta sexta-feira, 18 de setembro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). Organizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, o evento revela os números que podem pagar prêmios milionários aos apostadores de todo o Brasil.
Resultado da Quina 7121: Em Instantes.
O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.
Informações Gerais da Quina
Enquanto aguarda a extração dos números do concurso 7121, confira todas as informações essenciais sobre o funcionamento, regras e valores de apostas da Quina:
Como jogar na Quina
Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). São contempladas as apostas que acertarem:
- Quina: 5 números (faixa principal);
- Quadra: 4 números;
- Terno: 3 números;
- Duque: 2 números.
Caso prefira, o apostador pode contar com modalidades automatizadas do sistema:
- Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para o jogador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preço das apostas
- Aposta simples (5 números): R$ 3,00.
- À medida que se marcam mais dezenas no bilhete, o custo aumenta, assim como as chances de ganhar. Uma aposta de 6 números custa R$ 18,00, enquanto a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 9.009,00.
Probabilidades de ganho
As chances de acertar variam conforme a quantidade de números marcados na aposta:
- Aposta simples (5 números – R$ 3,00):
- Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016
- Quadra (4 acertos): 1 em 64.106
- Terno (3 acertos): 1 em 866
- Duque (2 acertos): 1 em 36
- Aposta máxima (15 números):
- Quina (5 acertos): 1 em 8.005
Bolão Caixa
Para quem busca aumentar as chances de vitória sem investir grandes quantias individualmente, o Bolão Caixa é a opção indicada:
- Preço mínimo do bolão: R$ 15,00;
- Valor mínimo por cota: R$ 4,00;
- Pode conter de 2 a 50 cotas, dependendo do número de dezenas escolhidas;
- As cotas podem ser adquiridas diretamente nas casas lotéricas ou pelo portal/aplicativo Loterias CAIXA (com incidência de tarifa de serviço de até 35%).