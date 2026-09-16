Resultado Quina 7119: confira as dezenas sorteadas nesta quarta-feira (16/09)

O sorteio do concurso 7119 da Quina é realizado nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). Organizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, o evento revela os números que podem pagar prêmios milionários aos apostadores de todo o Brasil. O prêmio estimado é de R$ 600 mil.

Resultado da Quina 7119:

19 – 20 – 24 – 70 – 77

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.

Informações Gerais da Quina

Enquanto aguarda a extração dos números do concurso 7119, confira todas as informações essenciais sobre o funcionamento, regras e valores de apostas da Quina:

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). São contempladas as apostas que acertarem:

Quina: 5 números (faixa principal);

5 números (faixa principal); Quadra: 4 números;

4 números; Terno: 3 números;

3 números; Duque: 2 números.

Caso prefira, o apostador pode contar com modalidades automatizadas do sistema:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para o jogador.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas

Aposta simples (5 números): R$ 3,00.

R$ 3,00. À medida que se marcam mais dezenas no bilhete, o custo aumenta, assim como as chances de ganhar. Uma aposta de 6 números custa R$ 18,00, enquanto a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 9.009,00.

Probabilidades de ganho

As chances de acertar variam conforme a quantidade de números marcados na aposta:

Aposta simples (5 números – R$ 3,00): Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016 Quadra (4 acertos): 1 em 64.106 Terno (3 acertos): 1 em 866 Duque (2 acertos): 1 em 36

Aposta máxima (15 números): Quina (5 acertos): 1 em 8.005



Bolão Caixa

Para quem busca aumentar as chances de vitória sem investir grandes quantias individualmente, o Bolão Caixa é a opção indicada:

Preço mínimo do bolão: R$ 15,00 ;

; Valor mínimo por cota: R$ 4,00 ;

; Pode conter de 2 a 50 cotas, dependendo do número de dezenas escolhidas;

As cotas podem ser adquiridas diretamente nas casas lotéricas ou pelo portal/aplicativo Loterias CAIXA (com incidência de tarifa de serviço de até 35%).