Resultado Quina 7117 de hoje (14/09): acompanhe os números ao vivo

Na noite desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza mais um aguardado sorteio de uma das loterias mais populares do Brasil. O concurso de hoje traz o Resultado Quina 7117, que pode transformar o próximo apostador em um novo milionário. O sorteio oficial acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 33 milhões.

Resultado da Quina 7117: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas em tempo real!

Tudo o que você precisa saber sobre a Quina

Se você está na expectativa pelo Resultado Quina 7117 ou planeja fazer sua fezinha nos próximos concursos, confira abaixo as informações oficiais da Caixa Econômica Federal sobre a dinâmica do jogo:

Como jogar A Quina é conhecida por sua facilidade. Para jogar, basta escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina). Caso não queira escolher os números, você pode optar pela Surpresinha, onde o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória. Além disso, com a Teimosinha, é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas O valor da aposta mínima, onde você marca 5 números, custa apenas R$ 3,00. No entanto, o jogador pode assinalar mais números para aumentar as chances de ganhar, com o valor da aposta subindo proporcionalmente. A aposta máxima, com 15 números, custa R$ 9.009,00.

Probabilidades As suas chances variam de acordo com a quantidade de números jogados:

Aposta simples (5 números – R$ 3,00): A chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Para a Quadra, é de 1 em 64.106.

A chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Para a Quadra, é de 1 em 64.106. Aposta máxima (15 números – R$ 9.009,00): A chance de levar a bolada principal cai consideravelmente para 1 em 8.005.

Bolão da Quina O Bolão é a melhor maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de sucesso de forma econômica. Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode custar menos que R$ 4,00. Você pode organizar um bolão com, no mínimo, 2 e, no máximo, 50 cotas. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas (neste caso, pode haver uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota).