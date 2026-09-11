Resultado Quina 7115: sorteio desta sexta (11/09) vale R$ 30 milhões

Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após as 21h para conferir as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e o rateio completo por faixa de premiação.
Tudo sobre a Quina: Como Jogar, Valores e Probabilidades
A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias CAIXA, destacando-se por realizar sorteios diários, de segunda-feira a sábado.
Como Jogar
Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.
Além do jogo tradicional, o apostador conta com opções facilidades oferecidas pela Caixa:
- Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas assinaladas no volante:
- 5 números (aposta simples): R$ 3,00
- 6 números: R$ 18,00
- 7 números: R$ 63,00
- 8 números: R$ 168,00
- 15 números (aposta máxima): R$ 9.009,00
Probabilidades de Ganhar
Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de faturar o prêmio principal:
|Dezenas Marcadas
|Valor (R$)
|Chance de Acertar a Quina (5 dezenas)
|5 números
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6 números
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7 números
|R$ 63,00
|1 em 1.144.762
|10 números
|R$ 756,00
|1 em 95.396
|15 números
|R$ 9.009,00
|1 em 8.005
Bolão CAIXA
Para quem deseja aumentar as chances sem gastar muito, o Bolão CAIXA é a opção ideal para apostar em grupo. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode custar menos de R$ 4,00. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas.