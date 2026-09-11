Resultado Quina 7115: sorteio desta sexta (11/09) vale R$ 30 milhões

Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após as 21h para conferir as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e o rateio completo por faixa de premiação.

Tudo sobre a Quina: Como Jogar, Valores e Probabilidades

A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias CAIXA, destacando-se por realizar sorteios diários, de segunda-feira a sábado.

Como Jogar

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.

Além do jogo tradicional, o apostador conta com opções facilidades oferecidas pela Caixa:

Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória.

O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas assinaladas no volante:

5 números (aposta simples): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 15 números (aposta máxima): R$ 9.009,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de faturar o prêmio principal:

Dezenas Marcadas Valor (R$) Chance de Acertar a Quina (5 dezenas) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.762 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005

Bolão CAIXA

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar muito, o Bolão CAIXA é a opção ideal para apostar em grupo. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode custar menos de R$ 4,00. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas.