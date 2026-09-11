Loterias

Resultado Quina 7115: sorteio desta sexta (11/09) vale R$ 30 milhões

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 11/09/26 19h20
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após as 21h para conferir as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e o rateio completo por faixa de premiação.

Tudo sobre a Quina: Como Jogar, Valores e Probabilidades

A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias CAIXA, destacando-se por realizar sorteios diários, de segunda-feira a sábado.

Como Jogar

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.

Além do jogo tradicional, o apostador conta com opções facilidades oferecidas pela Caixa:

  • Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas assinaladas no volante:

  • 5 números (aposta simples): R$ 3,00
  • 6 números: R$ 18,00
  • 7 números: R$ 63,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 15 números (aposta máxima): R$ 9.009,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de faturar o prêmio principal:

Dezenas MarcadasValor (R$)Chance de Acertar a Quina (5 dezenas)
5 númerosR$ 3,001 em 24.040.016
6 númerosR$ 18,001 em 4.006.669
7 númerosR$ 63,001 em 1.144.762
10 númerosR$ 756,001 em 95.396
15 númerosR$ 9.009,001 em 8.005

Bolão CAIXA

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar muito, o Bolão CAIXA é a opção ideal para apostar em grupo. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode custar menos de R$ 4,00. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas.

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