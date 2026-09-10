Resultado Quina 7114 de quinta-feira (10/09/2026): confira os números

O concurso 7114 da Quina é realizado nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O sorteio ocorre a partir das 21h (horário de Brasília) e tem prêmio acumulado estimado em R$ 21,5 milhões para quem acertar os cinco números sorteados.

As apostas do concurso puderam ser feitas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas de todo o Brasil, pelo portal de Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição.

Resultado da Quina 7114

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página para acompanhar as dezenas sorteadas e a apuração dos prêmios em tempo real.

Como funciona a Quina?

A Quina é uma das loterias mais tradicionais e populares do Brasil, com sorteios diários realizados de segunda-feira a sábado.

Como Jogar

Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

São premiadas as apostas que acertarem:

5 números (Quina — prêmio principal)

(Quina — prêmio principal) 4 números (Quadra)

(Quadra) 3 números (Terno)

(Terno) 2 números (Duque)

O apostador também pode optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números aleatoriamente) ou pela Teimosinha (que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas

O valor das apostas varia conforme a quantidade de números selecionados no volante:

Qtd. de Números Valor da Aposta (R$) 5 números R$ 3,00 6 números R$ 18,00 7 números R$ 63,00 8 números R$ 168,00 9 números R$ 378,00 10 números R$ 756,00 15 números R$ 9.009,00

Probabilidades de Acerto

Quanto mais números marcar na cartela, maiores são as chances de ganhar, mas o preço do bilhete sobe proporcionalmente:

5 números (aposta simples – R$ 3,00): Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016 Quadra (4 acertos): 1 em 64.106 Terno (3 acertos): 1 em 866 Duque (2 acertos): 1 em 36

10 números (R$ 756,00): Quina (5 acertos): 1 em 95.396

15 números (R$ 9.009,00): Quina (5 acertos): 1 em 8.005



Bolão da Quina

O Bolão CAIXA possibilita apostar em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo os custos do bilhete.

Preço mínimo: R$ 15,00.

R$ 15,00. Valor mínimo da cota: R$ 4,00.

R$ 4,00. Número de cotas: Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de números selecionados).

Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de números selecionados). Cotas de lotérica: Podem ser adquiridas direto no balcão com cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35%.

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Prêmios líquidos acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências do banco mediante apresentação de documento de identidade, CPF e bilhete original.

Os val