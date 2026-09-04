Loterias

Resultado Quina 7110: sorteio de R$ 15 milhões nesta quinta (04/09)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 04/09/26 19h44
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: O resultado deste sorteio será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que as dezenas forem sorteadas pela Caixa Econômica Federal e a apuração oficial for concluída a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os números da sorte e o rateio completo do concurso 7110 em primeira mão!

Guia da Quina: Saiba Como Funciona a Loteria

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, oferecendo prêmios diários de segunda-feira a sábado.

Como Jogar

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina). Caso prefira, você pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números por você, ou pela Teimosinha, concorrendo com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números marcados:

  • 5 números (aposta simples): R$ 3,00
  • 6 números: R$ 18,00
  • 7 números: R$ 63,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 10 números: R$ 756,00
  • 15 números (aposta máxima): R$ 9.009,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números você marcar no bilhete, maior é a probabilidade de faturar o prêmio principal:

  • 5 números: 1 chance em 24.040.016
  • 6 números: 1 chance em 4.006.669
  • 7 números: 1 chance em 1.144.763
  • 10 números: 1 chance em 95.396
  • 15 números: 1 chance em 8.005

Bolão Caixa

Uma alternativa para aumentar as chances com um investimento menor é o Bolão Caixa. É possível realizar bolões em grupo com valor mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Você também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas.

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